Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
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Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха

Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции женихаЖених вернул в магазин свадебное платье невесты и купил то, которое выбрала его мать

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха на ее поступок. Невеста рассказала, что мать ее будущего мужа выбрала для нее свадебное платье, но она решила купить другой наряд. Однако будущий муж девушки вернул в магазин платье, которое выбрала его возлюбленная, и купил то, которое понравилось его матери.

Автор поста написала, что выходит замуж через пару месяцев. Невеста уточнила, что мать ее мужа — милая, но немного навязчивая женщина. «Ненавижу признавать, что планирование свадьбы было абсолютным кошмаром. Моя будущая свекровь возражала всему, что я выбирала», — пожаловалась героиня истории. Жених, в свою очередь, объяснял активное участие матери тем, что он является ее единственным сыном. Он просил невесту ценить и уважать видение его матери.

Когда героиня истории отправилась за свадебным платьем, мать жениха настояла на том, чтобы пойти за покупкой вместе с ней. Невеста призналась, что ей удалось найти подходящее платье. Однако свекровь посоветовала ей выбрать другой наряд, объяснив свой выбор тем, что она «всегда представляла в нем невесту своего сына». «Это прозвучало жутко. Я поблагодарила ее, но сказала, что я уже нашла то, в чем я представляла себя на собственной свадьбе», — пересказала девушка.

В итоге жених разозлился на невесту и обвинил возлюбленную в том, что она расстроила его мать. Позже девушка пришла домой и обнаружила, что жених вернул то платье, которое она выбрала, и заменил его на то, что хотела его мать. «Я позвонила ему и начала кричать, он попросил успокоиться и дать шанс платью», — добавила рассказчица.

В комментариях под постом большинство юзеров заняло сторону автора поста. Многие призвали героиню истории отменить свадьбу. По мнению большинства комментаторов, никогда свекровь рассказчицы не перестанет принимать чрезмерное участие в жизни сына.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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