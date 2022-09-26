Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему благодаря энергетике пространства Простые обряды помогут привлечь в жизнь удачу, счастье и финансовое благополучие.

Каждое Новолуние уникально, и 26 сентября Новая Луна будет в Весах. Астрологи называют этот день временем испытаний и сомнений, преодолеть которые важно для обретения счастья и стабильности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и провести несколько обрядов, чтобы изменить жизнь к лучшему и избавиться от проблем.

Обряд на деньги в сентябрьское Новолуние

Обрести финансовое благополучие не составит труда, если в 12 ночи положить на подоконник три монеты и зажечь зеленую свечу. Глядя в пламя, приговаривают:

«Монеты в рост пойдут, счастье в дом привлекут, от бедности уберегут. Как свеча ярко сияет, так и в жизни моей белая полоса настанет».

Через несколько минут свечу тушат, а монеты раскладывают по укромным уголкам, чтобы в доме никогда не переводились деньги.

Обряд на удачу

Обрести удачу и везение на весь месяц удастся, если в день Новолуния открыть окно и произнести:

«Удачу свою никому не отдам. К себе привяжу, шагу без нее не ступлю. Как Луна обновляется, так и в моей жизни счастье случается».

После этого трижды умываются проточной водой, а затем дают каплям стечь со словами:

«Худобу смываю, несчастья с водой в дали дальние отправляю. Как капли по лицу стекают, так и неудачи мои тают».

Обряд на привлечение счастья

Для того, чтобы дом был полной чашей и все в нем были счастливы, важно в день Новолуния приготовить лакомые угощения и накрыть стол, застелив его красивой скатертью. Расставляя еду, приговаривают:

«Дом счастья полон, к столу всех приглашаю, отведать еды зову, всех вместе соберу. Как все дружно обедать садятся, так и мир наступает, счастье в дом прилетает. Что не съедается — с добрым словом раздам, благом своим поделюсь, с добром ко всем отнесусь».

Оставшиеся от трапезы крошки скармливают птицам, если придут гости, то их также приглашают к столу.