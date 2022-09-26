Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября 2022 года

Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября 2022 года

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему благодаря энергетике пространства Простые обряды помогут привлечь в жизнь удачу, счастье и финансовое благополучие.


Каждое Новолуние уникально, и 26 сентября Новая Луна будет в Весах. Астрологи называют этот день временем испытаний и сомнений, преодолеть которые важно для обретения счастья и стабильности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и провести несколько обрядов, чтобы изменить жизнь к лучшему и избавиться от проблем.

Обряд на деньги в сентябрьское Новолуние

Обрести финансовое благополучие не составит труда, если в 12 ночи положить на подоконник три монеты и зажечь зеленую свечу. Глядя в пламя, приговаривают:

«Монеты в рост пойдут, счастье в дом привлекут, от бедности уберегут. Как свеча ярко сияет, так и в жизни моей белая полоса настанет».

Через несколько минут свечу тушат, а монеты раскладывают по укромным уголкам, чтобы в доме никогда не переводились деньги.


Обряд на удачу

Обрести удачу и везение на весь месяц удастся, если в день Новолуния открыть окно и произнести:

«Удачу свою никому не отдам. К себе привяжу, шагу без нее не ступлю. Как Луна обновляется, так и в моей жизни счастье случается».

После этого трижды умываются проточной водой, а затем дают каплям стечь со словами:

«Худобу смываю, несчастья с водой в дали дальние отправляю. Как капли по лицу стекают, так и неудачи мои тают».

Обряд на привлечение счастья


Для того, чтобы дом был полной чашей и все в нем были счастливы, важно в день Новолуния приготовить лакомые угощения и накрыть стол, застелив его красивой скатертью. Расставляя еду, приговаривают:

«Дом счастья полон, к столу всех приглашаю, отведать еды зову, всех вместе соберу. Как все дружно обедать садятся, так и мир наступает, счастье в дом прилетает. Что не съедается — с добрым словом раздам, благом своим поделюсь, с добром ко всем отнесусь».

Оставшиеся от трапезы крошки скармливают птицам, если придут гости, то их также приглашают к столу.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября 2022 года
Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября
Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Смену цвета кнопки Xbox на геймпаде показали в новом видео
Смену цвета кнопки Xbox на геймпаде показали в новом видео
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась
В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе моды в Милане
В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе
С 23 по 30 сентября 2022 года началась череда магнитных бурь
С 23 по 30 сентября 2022 года началась череда магнитных бурь
Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков
Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков
Новинка Game Pass игра Slime Rancher 2 попала в ТОП-10 Steam на этой неделе: 19-25 сентября
Новинка Game Pass игра Slime Rancher 2 попала в ТОП-10 Steam на этой
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
«Бабушкин» рецепт: секретный ингредиент для хрустящей квашеной капусты
«Бабушкин» рецепт: секретный ингредиент для хрустящей квашеной капусты
Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации
Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации

Топ на сегодня

В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern Warfare II
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с

Еще по теме

Новая Луна 2 января 2022 года: 3 обряда на удачу
Новая Луна в Стрельце 4 декабря 2021 года: 3 обряда на благополучные перемены
Лучшие обряды на растущую Луну с 6 по 18 ноября 2021 года
Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное счастье