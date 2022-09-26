Новинка Game Pass игра Slime Rancher 2 попала в ТОП-10 Steam на этой неделе: 19-25 сентября
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Новинка Game Pass игра Slime Rancher 2 попала в ТОП-10 Steam на этой неделе: 19-25 сентября

Новинка Game Pass игра Slime Rancher 2 попала в ТОП-10 Steam на этой неделе: 19-25 сентября


Steam опубликовал результаты по выручке от игр и других продуктов, представленных в сервисе, за период с 19 по 25 сентября. Первое место, уже привычно, остается за Steam Deck. На второй позиции расположился предварительный заказ Call of Duty: Modern Warfare 2, а замыкает тройку Cyberpunk 2077.

Отдельно стоит отметить успешный запуск Slime Rancher 2 в раннем доступе. Игра расположилась на 4 месте в Steam, ранее разработчики Slime Rancher 2 сообщали, что сумели продать 100 тысяч копий игры за 6 часов с момента запуска. Напомним, что вышла Slime Rancher 2 только на Xbox Series X | S и PC, при этом она доступна в Game Pass.

Ниже можно видеть ТОП-10 Steam за неделю с 19 по 25 сентября:



Steam Deck



Call of Duty: Modern Warfare 2



Cyberpunk 2077



Slime Rancher 2



EA SPORTS FIFA 23



Return to Monkey Island



Construction Simulator



God of War



ELDEN RING



NBA 2K23
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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