Ольга Орлова призналась, что уже не второй раз беременна

Ведущая и певица Ольга Орлова заявила, что самое главное выносить малыша. Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова дала понять, что эта беременность для нее далеко не вторая. У певицы есть взрослый 21-летний сын Артем. Экс-солистка группы «Блестящие» не раз пыталась забеременеть и выносить малыша. Но до этой беременности ей этого не удавалось. Так, целых два с половиной года поп-дива вместе с мужем-бизнесменом Валерием предпринимала бесплодные попытки зачать малыша. Орлова мечтала подарить возлюбленному ребенку и ей удалось забеременеть. Певица перестала скрывать свое интересное положение, когда ее животик стал слишком заметен окружающим. Орлова прошла уже экватор беременности.Говоря о своей месте стать мамой, экс-солистка группы «Блестящие» дала понять, что ей случалось терять малыша. «Что вы почувствовали, когда узнали о вашем положении?» — спросила одна из подписчиц у ведущей «Дома-2». «Вы знаете, я много раз узнавала об этом в жизни... Но самое главное — выносить! Поэтому я привыкла «не радоваться раньше времени». Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что кому-то все дается очень легко. Но поверьте, это не так. Но я очень стараюсь делать все от меня зависящее, слушаюсь докторов и очень верю в свои силы», — заверила Орлова.