Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность

44-летняя ведущая и певица Ольга Орлова ждет рождения второго ребенка. Артистка готовится второй раз стать мамой. На прошлой неделе телеведущая рассекретила беременность, показав подписчикам фотографии с отдыха, на которых красуется с округлившимся животом, и теперь поклонники засыпают артистку вопросами про ее интересное положение. Вопреки ожиданиям, Орлова ничего не скрывает и честно рассказывает о том, почему они с мужем решились завести ребенка и как долго к этому шли. Спросили у ведущей «Дома-2» и о ее старшем сыне – 21-летнем Артеме, рожденном от бизнесмена Александра Карманова. Фолловеров интересовало, как молодой человек отреагировал на позднюю беременность мамы, ведь пока он живет вместе Ольгой и ее новым супругом, а значит, его напрямую коснутся перемены в доме. Артистка уверяет, что Артем был счастлив не меньше нее, потому что давно мечтал о брате или сестре.«Он очень хотел братика или сестренку! Он счастлив»,— заверила Орлова. Но, конечно, сама экс-солистка «Блестящих» пребывает на вершине блаженства и считает беременность чудом. Ведущая «Дома-2» призналась, что они с мужем пытались зачать малыша последние два года, но раз за разом терпели неудачи. Однако артистка не хотела сдаваться и в итоге добилась своего. Орлова уточнила, что настоящее время находится на 20-й неделе, то есть малыш должен появиться на свет в конце января или начале февраля следующего года. К тому моменту знаменитость уже закончит ремонт в новом загородном доме и сможет перебраться в коттедж большой семьей. Пока же Ольга, ее супруг и сын ютятся в ее столичной квартире.