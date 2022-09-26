Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации

Вадим Карасев

Дмитрий Песков сообщил о большом количестве фейков о частичной мобилизации в сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал крайне аккуратно относится к информации о частичной мобилизации в сети. Официальный представитель Кремля оценил количество фейков на тему спецоперации и частичной мобилизации в интернете, передает ТАСС.

«Фейков сейчас больше, чем правды. Враги и домашниие истерики накаляют обстановку», — сказал он.