Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
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Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации

Дмитрий Песков сообщил о большом количестве фейков о частичной мобилизации в сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал крайне аккуратно относится к информации о частичной мобилизации в сети. Официальный представитель Кремля оценил количество фейков на тему спецоперации и частичной мобилизации в интернете, передает ТАСС.

«Фейков сейчас больше, чем правды. Враги и домашниие истерики накаляют обстановку», — сказал он.

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По материалам: lenta.ru

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