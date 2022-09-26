Певица Нюша вывезла своего мужа из страны

Певица Нюша с мужем Игорем Сивовым спешно улетели из России после объявления о спецоперации. Артистка является популярной певицей. Она не скрывает, что раньше много гастролировала. Однако теперь артистка большую часть времени посвящает детям. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. В прошлом году популярная исполнительница стала мамой во второй раз. Теперь у них растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Примечательно, что Нюша в этом году стала жить на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае. Но не так давно певица давала концерты и даже выступила с Егором Кридом в Москве. А вот 23 сентября, вскоре после объявления о частичной мобилизации в России, она с мужем уехала в Южную Азию.«Гении своей жизни, привет! Как думаете, зачем мы с женой прилетели в Непал?» — написал Сивов. Он выложил кадры, на котором выходит из самолета. Вскоре супруги стали гулять по городу Катманду, посетили парк и даже увидели стаю обезьянок, которые там обитают. Пока Нюша не говорит, сколько они проведут времени в Гималаях. Напомним, что у Игоря есть еще двое сыновей от первого брака. Он является многодетным отцом.