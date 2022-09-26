Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Нюша вывезла своего мужа из страны

Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
Певица Нюша с мужем Игорем Сивовым спешно улетели из России после объявления о спецоперации. Артистка является популярной певицей. Она не скрывает, что раньше много гастролировала. Однако теперь артистка большую часть времени посвящает детям. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. В прошлом году популярная исполнительница стала мамой во второй раз. Теперь у них растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Примечательно, что Нюша в этом году стала жить на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае. Но не так давно певица давала концерты и даже выступила с Егором Кридом в Москве. А вот 23 сентября, вскоре после объявления о частичной мобилизации в России, она с мужем уехала в Южную Азию.
«Гении своей жизни, привет! Как думаете, зачем мы с женой прилетели в Непал?» — написал Сивов. Он выложил кадры, на котором выходит из самолета. Вскоре супруги стали гулять по городу Катманду, посетили парк и даже увидели стаю обезьянок, которые там обитают. Пока Нюша не говорит, сколько они проведут времени в Гималаях. Напомним, что у Игоря есть еще двое сыновей от первого брака. Он является многодетным отцом.
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на форуме "Связь поколений"
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы на исцеление
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году

Топ на сегодня

Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного

Еще по теме

Нюша показала подросших сына и дочь
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша стала во второй раз мамой
Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи