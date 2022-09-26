Подручные средства, которыми можно заменить бумагу для выпечки

Любительницы готовить кулинарные шедевры нередко сталкиваются с ситуацией, когда в доме заканчивается пергамент. Но есть несколько простых способов, которые станут подходящей заменой бумаги для выпечки.

Чем можно заменить бумагу для выпечки

Главная задача бумаги для выпечки заключается в том, чтобы не допустить прилипание теста к противню и предотвратить подгорание. Кроме того, она служит надежной защитой, если начинает вытекать начинка. Заменить пекарскую бумагу можно имеющимися в доме подручными средствами, а именно:

чертежной калькой, которую потребуется хорошенько пропитать маслом;

офисной бумагой, которую тоже смазывают маслом;

пищевым пергаментом.





Если же в доме нет ничего из вышеперечисленного, тогда можно, на крайний случай, смазать саму форму жиром и присыпать ее манкой или сухарями. Это позволит предотвратить подгорание изделия и его будет легче достать из формы.

Самой удачной альтернативой бумаге станет силиконовый коврик, на котором не только удобно раскатывать тесто, но и делать выпечку. Главным его достоинством является то, что он не расплавится в условиях высокой температуры, а также не вступит в реакцию с продуктами. Он является абсолютно безопасным и долговечным.

В магазинах сейчас можно увидеть много силиконовых форм, которые предназначены для выпечки кексов, пирогов, хлеба и других изделий.

Многие современные противни уже покрыты специальным антипригарным слоем. Это очень удобно и практично, ведь их вовсе не нужно ничем смазывать, а продукт можно смело класть на противень и не бояться, что он прилипнет или пригорит.

Фольга в качестве замены пекарской бумаги





Если под рукой нет бумаги для выпечки, но имеется фольга, то ее тоже можно задействовать, но при этом важно учитывать некоторые нюансы:

выпекая изделия из теста, фольгу предварительно необходимо смазать маслом. Кроме того, она хорошо подойдет для приготовления мяса, рыбы и овощей;

чтобы выпечка не прилипла к фольге, ее нужно положить матовой стороной на противень, а блестящая должна быть сверху. Все это делается для того, чтобы матовая сторона не окислялась и после взаимодействия с продуктом, не изменяла его вкусовые качества.

Не менее важным преимуществом фольги является еще и то, что из нее можно придумать любую формочку. К примеру, форму для пирога, завернув бортики, и тогда из нее не вытечет начинка. Чтобы создать подходящую форму для приготовления какой-либо выпечки, потребуется взять 2-3 слоя фольги, чтобы она хорошо складывалась и не рвалась.

Чтобы верхняя часть пирога не пригорала и не была жесткой, ее накрывают фольгой, а за 10-15 минут до готовности убирают.

Чем нельзя заменить бумагу для выпечки





В качестве замены бумаги для выпекания не подходят:

тетрадные листы и газетная бумага;

рукав для запекания;

вощеная бумага, которая пропитана парафином;

силиконовые формы, которые не предназначены для приготовления пищи.

Каждый из указанных материалов может нанести вред здоровью. Нежелательно смазывать форму растительным маслом, которое не сможет защитить изделие от прилипания, к тому же оно обретет неприятный вкус.