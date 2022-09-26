Популярная карта The Pit из Halo 3 появится в Halo Infinite, созданная 343 Industries в Forge

Вадим Карасев





Студия 343 Industries намерена при выпуске режима Forge в Halo Infinite показать игрокам возможности, которые он открывает для создателей контента. Ранее уже в двух видео разработчики Halo рассказывали о базовых возможностях режима Forge и о настройке скриптов и ботов в нем. А к релизу Forge в ноябре разработчики готовят живые примеры.

Как стало известно в рамках Halo Esports карта The Pit из Halo 3, которая любима многими игроками, появится в Halo Infinite. При этом, карта выйдет в ноябре, одновременно с режимом Forge, а сама карта была создана при помощи этого режима-конструктора.

Ниже можно посмотреть, как будет выглядеть карта The Pit в Halo Infinite, ее некоторым образом переработали.

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