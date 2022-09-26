Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году

Вадим Карасев





Издательство eastasiasoft объявило о планах выпустить в начале 2023 года игру Sea Horizon на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Игра уже сейчас доступна на PC в Steam — там она вышла в мае этого года, но не получила особой популярности, у проекта всего 26 отзывов — они положительные.

Sea Horizon — это пошаговая ролевая игра в жанре roguelike, в которой предстоит исследовать разрушенный архипелаг Миригин. В игре есть множество персонажей, каждый из которых имеют свою уникальную историю, разнообразные концовки и многие элементы из классических ролевых игр. Ниже можно посмотреть игровой процесс Sea Horizon.

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