Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце сентября
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Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце сентября

Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце сентября

Христианский праздник, посвященный трем сестрам-мученицам и их матери Софии, в народе называют просто — Вера, Надежда и Любовь. Ежегодно его отмечают в последний день осени.

Дата праздника в 2022 году


Православный праздник ежегодно отмечают 30 сентября. В 2022 году торжество выпало на пятницу.

История и традиции праздника

София, чье имя в переводе с греческого означает «мудрость», была благочестивой христианкой. И своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды, Любови.

В то время в Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны властей, и о юных христианках стало известно императору Адриану (тому самому, который велел возвести Вал Адриана длиной 117 километров, и который обожествил своего юного любовника, утонувшего в реке).

Император потребовал, чтобы Вера, Надежда и Любовь отреклись от Христа и принесли жертву языческим богам. Но девушки проявили стойкость несмотря на свой юный возраст.

Их подвергли страшным пыткам, а после казнили на глазах у матери.

Самой старшей из них, Вере, было на тот момент всего 12 лет. Надежде только 10 лет, а младшей, Любови, девять. София похоронила дочерей у Аппиевой дороги и умерла на их могиле три дня спустя.

Приметы о погоде

Если в этот день журавли полетели на юг, значит, на Покров будут стоять сильные морозы.

Если журавли к этому дню уже улетели в тёплые края, то сильные морозы будут уже в конце октября.

Если 30 сентября стоит солнечная погода, то обязательно следует пойти на рыбалку, так как будет сильный клёв.

Белки начали линять – в ближайшее время погода изменится в худшую сторону.

30 сентября стоит сухая погода – зима будет тёплой и солнечной.

В этот день пошёл дождь – весна наступит рано.

Скворец неожиданно начал петь – неделя будет тёплой.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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