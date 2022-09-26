Предсказания Ванги могут сбыться
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Предсказания Ванги могут сбыться

Предсказания Ванги могут сбыться
Ясновидящая Ванга все уже предсказала.   Ванга ушла из жизни в 1996 году, однако ее предсказания до сих пор будоражат умы людей. Знакомые ясновидящей один за другим уверяют, что она им передала свои предсказания. Сейчас они раскрывают ее тайные послания человечеству. Сергей Косторной уверяет, что является кумом знаменитой провидицы. Он еще несколько лет назад записал слова Ванги о будущем России. По словам мужчины, ясновидящая предсказала большие перемены в год зеркальной даты, которая выпала на 22.02.2022. Косторной уверяет, после февраля мир изменится кардинальным образом. «Из России вырастит мощное славянское государство. В состав, которого войдут не просто ряд стран СНГ и других новообразованных территорий, но и допустим Болгария. Я ей говорю: «С какого боку? Болгария — член Евросоюза». Это 95 год, заметьте! А она: «Ха! С чего ты взял, что будет Евросоюз?» — заявил кум Ванги в эфире шоу «На самом деле». Если ясновидящая давала туманные прогнозы, то астролог Татьяна Лукашевич озвучила предсказания на ближайшие месяцы. «Можно предполагать, что в июне будут внятные переговоры, которые приведут к результату, в отличие от весенних, — заявила она. — Во второй половине года ожидается очень серьезные перемены в мире. Байден покинет свой пост. У него могут быть проблемы со здоровьем, на это показывают звезды... Осень будет очень напряженная», — считает Татьяна. Впрочем, скептики сомневаются в видениях астролога. Они подозревают, что та попросту сделала логический вывод из текущей ситуации. «Гостья основывается не на параде планет, а на тех событиях, которые происходят. Действительно во второй половине года нас ожидает глобальный мировой кризис. У Байдена действительно могут быть проблемы, ему реально плохо», — негодует политолог Геворг Мирзаян.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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