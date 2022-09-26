Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с Байденом
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Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с Байденом

Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с БайденомMBC: президент Южной Кореи Сок Ёль назвал конгрессменов «дебилами» после беседы с Байденом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль публично выругался в адрес конгрессменов после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает MBC.

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — обратился Сок Ёль к своим помощникам.

Комментируя трансляцию телеканала премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что неясно, о чем именно говорил президент. Кроме того, никто не слышал точную формулировку заявления южнокорейского лидера.

Представитель главы государства отметил, что высказывание Сок Ёля не относилось к США, и зрители просто «ослышались» во время просмотра.

В июне сообщалось, что Байден прошел мимо президента Южной Кореи на саммите НАТО, который проходил в Мадриде. На кадрах, опубликованных Yonhap News TV, видно, что Юн Сок Ёль делает шаг навстречу Байдену для того, чтобы поприветствовать его. Однако американский президент проходит мимо южнокорейского коллеги и здоровается с президентом Болгарии Руменом Радевом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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