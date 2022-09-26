Расти коса до пояса: 15 красавцев и красавиц, которые смогли отрастить длиннющие волосы, чему невероятно рады
Ничто не показывает дуальность мира так чётко, как извечный спор на тему волос: длинное обстричь, короткое отрастить, кудрявое выпрямить, а прямое завить. Конечно, это утрированное шуточное утверждение, но имеет место.
Сегодня речь пойдёт о тех, кто в лагере «отрастить». На Реддите существует целое сообщество людей, которые делятся снимками своих длинных кос и историями о том, как они их растят. Ну красота же!
Слева мне 40, а справа 34
Всем привет. Всю жизнь я носил короткую стрижку, стараясь угодить стандарту красоты, который установлен для меня как для азиата, воспитанного в традиционной семье. Но мне надоело быть одним из тысяч человек с одинаковыми прическами, вдохновленными K-Pop.
Просто хочу показать вам свой пряный рыже-блонд
Моя длина волос на данный момент!
Я отращиваю волосы с начала пандемии.
Это самые длинные волосы, которые я когда-либо носил
Не знаю, стоит ли продолжать, но пока пытаюсь заботиться от том, что есть.
Я люблю украшать свои волосы и чувствовать себя феей
Самые длинные волосы в моей жизни!
Выглядит довольно аккуратно
Пока одни отращивают львиную гриву, другие решаются на кардинальную смену причёски!
Спустя 6 лет после стрижки боб
Я жалела, что сделала тогда короткую стрижку, но сейчас я счастлива.
4 года без стрижки, даже без подравнивания
Всем привет! Решил отращивать волосы ещё в 2014 году
В 2015 году уже смог сделать мужской пучок! Кстати, ежедневно наношу аргановое масло, защитные маски и мою волосы 3 раза в неделю.
Обалденное афро!
Побрил голову 2,5 года назад
91 сантиметр кудряшек!
Одуванчик
Вы никогда не будете слишком стары для длинных волос!
Этой женщине 94 года!
А вы сторонник длинных или коротких волос?