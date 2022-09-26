Расти коса до пояса: 15 красавцев и красавиц, которые смогли отрастить длиннющие волосы, чему невероятно рады
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Расти коса до пояса: 15 красавцев и красавиц, которые смогли отрастить длиннющие волосы, чему невероятно рады

Расти коса до пояса: 15 красавцев и красавиц, которые смогли отрастить длиннющие волосы, чему невероятно рады

Ничто не показывает дуальность мира так чётко, как извечный спор на тему волос: длинное обстричь, короткое отрастить, кудрявое выпрямить, а прямое завить. Конечно, это утрированное шуточное утверждение, но имеет место.

Сегодня речь пойдёт о тех, кто в лагере «отрастить». На Реддите существует целое сообщество людей, которые делятся снимками своих длинных кос и историями о том, как они их растят. Ну красота же!

Слева мне 40, а справа 34

Всем привет. Всю жизнь я носил короткую стрижку, стараясь угодить стандарту красоты, который установлен для меня как для азиата, воспитанного в традиционной семье. Но мне надоело быть одним из тысяч человек с одинаковыми прическами, вдохновленными K-Pop.

Просто хочу показать вам свой пряный рыже-блонд

Моя длина волос на данный момент!

Я отращиваю волосы с начала пандемии.

Это самые длинные волосы, которые я когда-либо носил

Не знаю, стоит ли продолжать, но пока пытаюсь заботиться от том, что есть.

Я люблю украшать свои волосы и чувствовать себя феей

Самые длинные волосы в моей жизни!

Выглядит довольно аккуратно

Пока одни отращивают львиную гриву, другие решаются на кардинальную смену причёски!

Спустя 6 лет после стрижки боб

Я жалела, что сделала тогда короткую стрижку, но сейчас я счастлива.

4 года без стрижки, даже без подравнивания

Всем привет! Решил отращивать волосы ещё в 2014 году

В 2015 году уже смог сделать мужской пучок! Кстати, ежедневно наношу аргановое масло, защитные маски и мою волосы 3 раза в неделю.

Обалденное афро!

Побрил голову 2,5 года назад

91 сантиметр кудряшек!

Одуванчик

Вы никогда не будете слишком стары для длинных волос!

Этой женщине 94 года!

А вы сторонник длинных или коротких волос?

# Интересное
По материалам: twizz

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