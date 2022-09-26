Регина Тодоренко рассказала об осуждающих взглядах из-за детей
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Регина Тодоренко рассказала об осуждающих взглядах из-за детей

Регина Тодоренко рассказала об осуждающих взглядах из-за детей
32-летняя ведущая Регина Тодоренко рассказала, как она летела одна с двумя малышами. Звезда тревел-шоу «Орел и решка» счастлива в браке. Регина замужем за экс-солистом группы «Smash!!» Владом Топаловым. Супруги воспитывают двоих сыновей: Майкла и Мирослава. Младший ребенок пары появился на свет в июле. Регина не стала делать паузу в карьере. Теледива совмещает материнство и работу, хотя это дается ей непросто. Регине понадобилось улететь в командировку. Исполнительница трека «Часовые пояса» не оставила малышей одних, а взяла с собой. Тодоренко показала фотографию, сделанную в самолете. Блогерша предстала совершенно естественной. На ней были сиреневая футболка и джинсы. Мир лежал на руках у матери, накрытый белым платком. Майкл сидел в наушниках и внимательно смотрел в планшет. Артистка рассказала, что ее полет с детьми прошел нормально. Но не без шалостей мальчиков. «Поорали, порисовали, посмотрели мультфильмы, поистерили на посадке, швырялись кроссовками, иногда даже планшет с мультиками летал. Самолет — это, кстати, единственное место, где у Майкла карт-бланш на мультфильмы. Смотри столько, сколько хочется», — пояснила Регина.
Она призналась, что понимает — не всем нравится находиться в замкнутом пространстве с маленькими детьми, требующими внимания. До рождения сыновей телеведущая входила в ту категорию людей, которая считает: «почему просто нельзя успокоить своего орущего ребенка». На этот раз она оказалась уже в другой ситуации. «Когда я зашла на борт, пара преклонного возраста посмотрела на меня своими округлившимися глазами и успела заметить: «О-о-о, она одна с двумя детьми? О, Боже, еще и младенец!» — сказала Регина. Однако некоторые пассажиры вошли в ее положение. Когда Тодоренко укачивала кричащего Мирослава, к ней подошла женщина и любезно предложила накапать «Нурофен» или успокоительное. Так сама незнакомка помогает своему ребенку расслабиться в дороге. «Все мы очень разные, и методы успокоения детей - тоже разные. Но порой бывает обидно видеть осуждающие взгляды. Чего не скажешь об экипаже! Всю дорогу меня поддерживали, помогали с детьми, ухаживали и даже приглядывали за каждым из малышей, когда я отлучалась с другим. Благодарность от всего сердца», — добавила Регина.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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