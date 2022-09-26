Рианна даст первый концерт за пять лет
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Рианна даст первый концерт за пять лет

Рианна даст первый концерт за пять лет

Певица Рианна, которая этой весной стала матерью, даст первый за пять лет концерт. В своем инстаграме* певица опубликовала фотографию с мячом, намекая на то, что она выступит на Супербоуле-2023.


В сети также появились слухи, что на этом концерте Рианна может презентовать свой новый альбом. Грядущее выступление Рианны прокомментировал в твиттере (заблокирован в России) рэпер Джей-Зи.

Рианна — это талант, который появляется раз в поколение, женщина скромного происхождения, которая превзошла все ожидания. Человек, который родился на острове Барбадос, стал одним из самых выдающихся артистов всех времен. В мае этого года Рианна родила сына от своего возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Во время беременности Рианна оказалась в центре внимания благодаря своим образам: певица не стала надевать обычную для беременных свободную одежду и появлялась на публике в эффектных и экстравагантных образах, демонстрирующих живот.

Беременность певицы также омрачила череда скандалов вокруг ее возлюбленного. Так, рэпера обвинили в стрельбе: музыканта арестовали в аэропорту и провели обыск в его доме. А ранее в СМИ появились слухи о том, что рэпер изменял певице с ее подругой, дизайнером Аминой Муадди. Еще одна женщина также рассказала о том, что он флиртовал с ней в сети.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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