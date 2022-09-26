Рэпер 6ix9ine со сцены признался в любви к России
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Рэпер 6ix9ine со сцены признался в любви к России

Рэпер 6ix9ine со сцены признался в любви к РоссииАмериканский рэпер 6ix9ine признался в любви к России и попросил его там похоронить

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) во время своего выступления в Москве заявил, что Россия — его второй дом и он не боится в приезжать в страну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Я не боюсь приезжать к вам, потому что вы — моя семья, а Россия — мой второй дом. Если я умру, то не отправляйте меня в Америку, похороните меня в России», — произнес со сцены артист.

В 2020 году на рэпера 6ix9ine подали в суд за участие в съемке и публикацию порнографических видео с участием 13-летней девочки. В 2018 году рэпера приговорили к четырем годам условного тюремного заключения и к тысяче часов общественных работ за публикацию вышеупомянутых видео. Тогда он признал вину в произошедшем.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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