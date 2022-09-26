Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году

Вадим Карасев

Российская киноакадемия отказалась выдвигать фильм на «Оскар» в 2022 году

Российская киноакадемия отказалась выдвигать отечественный фильм на кинопремию премию «Оскар» в 2022 году. О том, что страна не будет выдвигать свою картину, сообщается на сайте организации.

«Персональный состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" формируется и утверждается президиумом киноакадемии России. С 2021 года председателем оскаровской комиссии является народный артист России Павел Григорьевич Чухрай», — говорится в заявлении.

При этом ранее ТАСС сообщал, что претендента на премию «Оскар» от России выберут из более чем ста фильмов. Всего в лонг-лист вошли 122 ленты, среди которых — «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Одна» Дмитрия Суворова, «14+. Продолжение» Андрея Зайцева, «Декабрь» Клима Шипенко, «Дикая» и «Непослушник» Владимира Котта, «Межсезонье» Александра Ханта, «Недетский дом» Михаила Расходникова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Просточеловек» Яны Климовой-Юсуповой, «Чемпион мира» Алексея Сидорова и другие.