Россиянам назвали способы удалить личные данные из общего доступа
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Россиянам назвали способы удалить личные данные из общего доступа

Россиянам назвали способы удалить личные данные из общего доступаIT-эксперт Мясоедов напомнил, что пользователи могут просить поисковики удалять их данные

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов назвал способы, с помощью которых пользователи сети могут удалить личные данные из общего доступа. В разговоре с агентством «Прайм» он призвал россиян, которые хотят удалить результаты запросов о себе, обращаться в службу поддержки поисковых сервисов.

Мясоедов рекомендовал начать этот процесс с обращения к представителям поисковиков. IT-эксперт напомнил о действующем в России «законе о забвении»: он подразумевает, что каждый россиянин имеет право обратиться в поддержку поискового сервиса и просить удалить результаты запросов о себе. Эта мера затруднит поиск информации о конкретном человеке, однако его данные, пропавшие из поисковых систем, все равно останутся на самих сайтах, предупредил Мясоедов.

Эксперт также порекомендовал связаться с «брокерами данных», то есть теми, кто хранит информацию о пользователях и продает ее рекламодателям. По его словам, дата-брокеры часто идут навстречу и по запросу стирают из архива данные о конкретном человеке.

Кроме того, помочь удалить информацию из сети могут специализированные сервисы, отметил специалист. Эксперт уточнил, что большая часть таких сервисов работает в англоязычном сегменте интернета, но добавил, что несколько подобных сервисов существует и в Рунете.

«Эти меры наряду с ручным удалением всех страниц в социальных сетях и закрытием персональных кабинетов на различных сайтах если не решат проблему полностью, то тщательно замаскируют пользователя, и найти его будет уже крайне затруднительно», — заверил специалист.

Ранее Мясоедов раскрыл признаки, которые указывают на взлом устройства. На то, что доступ к смартфону получил злоумышленник, могут указывать уведомления о сменах паролей, которые юзер сам не инициировал, предупредил Мясоедов.

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По материалам: lenta.ru

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