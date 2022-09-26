Российские спортсмены поддержали проведение референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье
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Российские спортсмены поддержали проведение референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

Российские спортсмены поддержали проведение референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

Российские боксеры Денис Лебедев и Григорий Дрозд поддержали проведение референдумов в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях, отметив, что у территорий есть все права на самоопределение.

Так, боксер-профессионал, член Союза десантников России Денис Лебедев отметил, что проведение референдумов решение своевременное. Тем более, по словам эксперта, после самоопределения эти территории будут полностью под защитой России.


"Люди, живущие в этих областях, почувствуют определенность какую-то. Все, они находятся в составе России, обратной дороги нет", - заявил Лебедев.

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд отметил, что самоопределение территорий – их законное право.

"Территории должны определиться, это их право. Если они так решили, то, конечно, здесь уже мы должны их поддерживать", - считает спортсмен.

Он отметил, что сегодня острая фаза, когда люди переживают за свои жизни, за жизни своих детей, за будущее республик. Это случилось не внезапно, а с 2014 года, когда произошли фактически революции, с того момента уже эти территории начали думать о проведении референдумов.

"Россия возродилась и идет заданным курсом, очень правильным курсом: развития, объединения и поддержки власти. Я думаю, что все в совокупности приводит к такому желанию", – заявил спортсмен.

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По материалам: uposters.ru

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