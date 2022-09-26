Российские власти нашли способ собрать дополнительные 30 миллиардов рублей
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Российские власти нашли способ собрать дополнительные 30 миллиардов рублей

Российские власти нашли способ собрать дополнительные 30 миллиардов рублейМинфин решил поднять экспортные пошлины на уголь ради дополнительных 30 млрд рублей в год

В России нашли способ собрать дополнительные 30 миллиардов рублей. Минфин решил ослабить фискальную нагрузку на черную металлургию, но увеличить ее для угледобытчиков — кроме введения экспортных пошлин власти повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ведомство подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс. По ним, цена отсечения при взимании акциза на жидкую сталь будет увеличена до 30 тысяч рублей за тонну задним числом с 1 августа. При этом, с 1 января по 31 марта 2023 года планируется повысить ставки НДПИ для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля — они вырастут на 380 рублей за тонну. За этот счет, надеются в правительстве, российский бюджет сможет получить дополнительные 30 миллиардов рублей в год.

Как отмечает издание, это создает новые риски для российских угольных компаний на фоне перспектив снижения экспортных цен: рентабельность угольных компаний может ухудшиться на фоне ожидаемого снижения мировых цен на уголь.

Также в конце сентября стало известно, что правительство намерено резко увеличить ставку налога на прибыль до 32 процентов для проектов, производящих сжиженный природный газ (СПГ) с целью покрытия дефицита бюджета. Как писал «Коммерсантъ», 17 процентов налога будет идти в региональный бюджет и 15 процентов — в федеральный. От новой меры правительство рассчитывает получать около 200 миллиардов рублей ежегодно.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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