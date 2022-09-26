Роза Сябитова измучилась с внучкой

Ведущая Роза Сябитова рассказала о тяжелых буднях бабушки. Телеведущая сменила амплуа главной свахи страны на роль заботливой и любящей бабушки. Она с головой погрузилась в воспитание внучки, которую минувшим летом родила дочь Ксения. Малышку нарекли Мирославой и крестили по мусульманским обычаям, хотя отец девочки христианин. И все бы хорошо, но слишком уж наследница Сябитовой оказалась характерной и требовательной. Настолько, что всех в доме подчинила себе. При этом растет весьма активной, а если что-то не по ней, сразу протестует с помощью громкого крика. Все от этого сильно устают. «Мирoчка у нас гoлoсистая, нo стoит ей уснуть, как все засыпают», — поделилась Сябитoва в своем микроблоге.И дочь Розы тоже признавалась, что здорово устает от материнских хлопот. Настолько, что с радостью делит их со своей мамой, курсируя между московской квартирой и загородным домом, в котором живет ведущая. Сваха рассказывала, что предусмотрительно подготовилась к такому варианту и потому заготовили два комплекта всех необходимых для ребенка приспособлений, включая, коляски, манежки и ванночки. «Это вахтовая неделя ухода за внучкой – моя. Пока Принцесса спит, решили убраться в доме в две руки», — писала недавно Сябитова. Поклонники покинувшей эфир брачной передачи «Давай поженимся!», восхищены Сябитовой в роли бабушки. У них даже вопросов не возникает, в кого маленькая Мира пошла столь голосистая. Явно девочку ждет карьера ведущей в будущем.