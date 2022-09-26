С 23 по 30 сентября 2022 года началась череда магнитных бурь
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С 23 по 30 сентября 2022 года началась череда магнитных бурь

С 23 по 30 сентября 2022 года началась череда магнитных бурь

Согласно прогнозу, магнитные бури, начавшиеся с 23 сентября 2022 года, будут разной интенсивности. Они могут стать настоящим испытанием для здоровья многих людей. Во время геомагнитных возмущений человеческий организм переживает стресс, нарушается его нормальная работа.

Какой будет геомагнитная обстановка по 30 сентября 2022 года

В начале сентября 2022 года специалисты уже прогнозировали сильнейшую магнитную бурю. В конце месяца планету снова накрыли магнитные возмущения. Они начались 23 сентября и продлятся вплоть до 30 числа. В этот момент на Солнце будут происходить вспышки.


25 сентября 2022 года наблюдается умеренная геомагнитная буря, причём весь день. Она окажет небольшое воздействие на метеочувствительных людей. Но иногда такие возмущения приносят организму немало проблем.


Следующая магнитная буря начнётся в ночь с 29 на 30 сентября. Она будет сильная, а потому станет испытанием для людей с хроническими заболеваниями.

Вред, который наносят магнитные бури организму человека

Метеочувствительных людей, а именно так называют население планеты, которое сильно подвержено влиянию Солнца, специалисты предупреждают, что к возмущениям лучше всего готовиться заранее. Человек и так за несколько дней до них начинает чувствовать ухудшение самочувствия.


В зоне риска находятся люди, у которых есть проблемы с кровеносной и нервной системами, а также с такими заболеваниями, как вегето-сосудистая дистония, тахикардия и пр. Во время магнитных бурь у многих людей наблюдается понижение или повышение артериального давления, ухудшение зрения, головокружение, апатия, сонливость.

Люди, проживающие в горной местности, ощущают влияние магнитных бурь на себе особенно сильно. Вероятно, это происходит из-за давления, которое местность оказывает на организм человека. В такие дни врачи советуют как можно больше отдыхать и не злоупотреблять физическими нагрузками.

Методы, которые помогут справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь

Во время солнечных вспышек врачи настоятельно рекомендуют следовать некоторым правилам, которые помогут лучше себя чувствовать на протяжении всего дня.


Специалисты советуют не злоупотреблять алкоголем и курением во время магнитных бурь. Ведь это оказывает сильное влияние на нервную систему, которая и так будет сильно напряжена во время возмущений.

Следует правильно питаться и соблюдать питьевой режим в это сложное для организма время. Не нужно употреблять много жареной и жирной пищи. Всё это поможет организму быстрее разгонять питательные вещества к органам и в кровь, что очень нужно человеку не только во время бурь, но и в обычные дни.

Во время геомагнитных возмущений не нужно заниматься тяжёлыми физическими нагрузками. Врачи рекомендуют вместо этого спокойно прогуляться в парке на свежем воздухе в тишине и покое.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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