Смену цвета кнопки Xbox на геймпаде показали в новом видео

Вадим Карасев





Microsoft на этой неделе выпустила сентябрьское обновление, которое, помимо прочего, дает возможность владельцам геймпадов Xbox Elite Series 2 менять цвет кнопки Xbox. По умолчанию кнопка Xbox на геймпаде, в том числе на элитном, горит белым цветом, но теперь есть возможность это изменить, используя приложение «Аксессуары Xbox».

Ниже можно посмотреть видео, записанное пользователем под ником Maka91Productions, в котором демонстрируется функция смены кнопки Xbox на геймпаде. На реальном примере можно видеть, что прямо во время выбора нужного цвета в настройках на консоли, меняется цвет и на самом контроллере.

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Напомним, недавно Microsoft выпустила новый геймпад Xbox Elite Series 2 Core в белом цвете. Но функция смены цвета кнопки на геймпаде Xbox работает и на прошлых версиях устройства.