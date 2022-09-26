СМИ: Венгрия и Кипр выступили против лимита цен на российскую нефть для стран ЕС

Венгрия и Кипр высказались против введения лимита цен на покупку российской нефти странами Евросоюза в ходе дискуссии внутри сообщества. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Для утверждения новой ограничительной меры необходимо согласие всех членов ЕС. Евросоюз пытается согласовать новый пакет санкций против Москвы в связи с началом частичной мобилизации в РФ и проведением в Народных республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях референдумов по вступлению в состав России.

Ранее представители стран ЕС не смогли согласовать введение лимита цен на российский газ. Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, Еврокомиссия будет работать со странами Евросоюза, чтобы ввести ограничения цен на российскую нефть, которые были согласованы странами Группы семи (G7), во всех странах объединения.