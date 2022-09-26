Специалист по астрологии рассказал, когда закончится спецоперация
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Специалист по астрологии рассказал, когда закончится спецоперация

Специалист по астрологии рассказал, когда закончится спецоперация
Михаил Левин рассказала, когда нас ждут тяжелые времена. Ректор академии астрологии Михаил Левин рассказал, как долго будет проходить мобилизация в России. Он также дал прогноз на ближайшие годы и предсказал глобальные изменения в конфликте с Украиной. Астролог уверен, до середины декабря Россию ждет проверка на прочность. По его мнению, это самое сложное время, не обойдется и без подковерных игр. Левин предположил кадровые перестановки среди управленцев. Однако из всех бед страна выйдет с гордо поднятой головой. Улучшений стоит ждать уже в начале следующего года. «Сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжелый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадется к середине декабря. Это самое тяжелое время для нашей страны. Оно приведет к большим изменениям», — говорит астролог. Михаил Левин не забыл рассмотреть влияние звезд на мобилизацию. По его словам, стоило подобрать подходящий с астрологической точки зрения момент для призыва. «Время выбрано, как всегда в последний год, крайне неудачно. Луна убывающая. Меркурий ретроградный. Час Сатурна», — комментирует он свои прогнозы. Астролог пророчит, что в скором времени призыв изменит свой характер, но не закончится. В новой форме мобилизация продлится, но она будет более организованной, мягкой, продуманной. «Удивительное дело. Луна на момент объявления мобилизации находится точно на асценденте карты РФ. Это говорит о том, что начинается новый цикл, принципиально иная ситуация, и что быстро это не закончится», — уверен Левин. Ректор академии астрологии предсказал и возможную дату окончания конфликта с Украиной. По его словам, спецоперация в горячей форме продлится до конца следующего года. «А, может быть, закончатся активные действия. Какие-то итоги будут подведены не раньше 2024», — заключил он в YouTube-канале ASTROMAGAZINE.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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