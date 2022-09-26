Среди погибших при стрельбе в ижевской школе оказались три учителя
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Среди погибших при стрельбе в ижевской школе оказались три учителя

Среди погибших при стрельбе в ижевской школе оказались три учителяКравцов заявил, что среди погибших при стрельбе в школе Ижевска есть трое учителей

Во время нападения на школу № 88 в Ижевске погибли три учителя. Об этом в понедельник, 26 сентября, журналистам заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

«Погибли три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка», — объяснил министр. Также политик подчеркнул, что все учителя проявили мужество и сделали все, чтобы спасти школьников во время стрельбы.

О произошедшем в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. По последним данным, погибли 17 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Позднее он покончил с собой.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, подвергшуюся нападению школу в Ижевске охраняло частное охранное предприятие (ЧОП). Также он уточнил, что учебное учреждение было обеспечено не только охраной, но и всеми необходимыми мерами безопасности.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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