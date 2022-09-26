США будут работать с новым правительством Италии по вопросу поддержки Украины

Вадим Карасев

Блинкен: США готовы работать с новым правительством Италии по вопросу поддержки Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США работать с новым правительством Италии над общими задачами, включая поддержку Украины. Об этом он написал в Twitter.

«После вчерашних итальянских выборов мы стремимся к работе с правительством Италии над общими целями», — написал Блинкен. Американский политик отметил, что среди общих задач Италии и США является «поддержка свободной и независимой Украины, уважение прав человека и построение устойчивого экономического будущего».

«Италия — жизненно важный союзник, сильная демократия и ценимый партнер», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее 25 сентября в Италии прошли парламентские выборы, в результате которых победу одержала правоцентристская коалиция во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони.