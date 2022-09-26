Стоматологические услуги: лечение молочных зубов

Вадим Карасев





Маленькие пациенты нуждаются в регулярных посещениях стоматолога, во время которых врач будет иметь возможность оценить состояние зубов и провести основные профилактические процедуры. Именно они позволят сохранить здоровье полости рта.

Также лечение молочных зубов позволит вам избежать сопутствующих болезней. Современная стоматология позволяет безболезненно и безопасно лечить зубы. Прежде чем отправиться на обследование с вашим ребенком, ознакомьтесь с процедурами, которые эффективно защищают ваши зубы от кариеса и других заболеваний полости рта.

Фторирование

Процедура фторирования проводится как у детей, так и у взрослых. У малышей фторирование имеет большое значение в основном из-за их проблем с надлежащей гигиеной полости рта. Фтор укрепляет зубную эмаль и оказывает антикоррозийное действие, поэтому помогает сохранить здоровье зубов у самых маленьких пациентов. Как происходит фторирование?

Фторирование длится всего несколько минут и безболезненно это имеет большое значение для устранения страха маленького пациента перед посещением стоматолога.

Во время процедуры стоматолог наносит на зубы специальный гель или пену, содержащую высокую концентрацию активного фтора.

Также проводят уплотнение естественных борозд, которые находятся на молярах и премолярах.

Эта процедура служит для предотвращения образования кариеса и состоит из очищения и безболезненного покрытия борозд щелевым раствором. Применяется на всех боковых зубах: молочных и постоянных, а также на месте так называемых слепых отверстий в постоянных верхних двух.

Эта процедура безболезненна, поэтому врачи рекомендуют ее как возможность для адаптивного посещения стоматологического кабинета. Лакирование практикуется в возрасте от 6 до 12 лет, однако лучше всего обратиться к стоматологу сразу после удаления моляров, когда зубы еще не поражены кариесом.

Лечение молочных зубов

В результате кариеса, пульпита или периодонтита на их поверхности образуется «дырка», и зуб начинает разрушаться. Если не обратиться за помощью к стоматологу, то зуб может выпасть. При этом человек лишается не только красивой улыбки, но и возможности нормально принимать пищу. Промедление в лечении приводит к развитию более серьезных заболеваний, например, пародонтиту. Именно поэтому необходимо сразу обратиться к врачу, как только появится боль в зубе.