Стоматологические услуги: лечение молочных зубов
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Стоматологические услуги: лечение молочных зубов


Маленькие пациенты нуждаются в регулярных посещениях стоматолога, во время которых врач будет иметь возможность оценить состояние зубов и провести основные профилактические процедуры. Именно они позволят сохранить здоровье полости рта.

Также лечение молочных зубов позволит вам избежать сопутствующих болезней. Современная стоматология позволяет безболезненно и безопасно лечить зубы. Прежде чем отправиться на обследование с вашим ребенком, ознакомьтесь с процедурами, которые эффективно защищают ваши зубы от кариеса и других заболеваний полости рта.

Фторирование

Процедура фторирования проводится как у детей, так и у взрослых. У малышей фторирование имеет большое значение в основном из-за их проблем с надлежащей гигиеной полости рта. Фтор укрепляет зубную эмаль и оказывает антикоррозийное действие, поэтому помогает сохранить здоровье зубов у самых маленьких пациентов. Как происходит фторирование?

  • Фторирование длится всего несколько минут и безболезненно это имеет большое значение для устранения страха маленького пациента перед посещением стоматолога.
  • Во время процедуры стоматолог наносит на зубы специальный гель или пену, содержащую высокую концентрацию активного фтора.
  • Также проводят уплотнение естественных борозд, которые находятся на молярах и премолярах.

Эта процедура служит для предотвращения образования кариеса и состоит из очищения и безболезненного покрытия борозд щелевым раствором. Применяется на всех боковых зубах: молочных и постоянных, а также на месте так называемых слепых отверстий в постоянных верхних двух.

Эта процедура безболезненна, поэтому врачи рекомендуют ее как возможность для адаптивного посещения стоматологического кабинета. Лакирование практикуется в возрасте от 6 до 12 лет, однако лучше всего обратиться к стоматологу сразу после удаления моляров, когда зубы еще не поражены кариесом.

Лечение молочных зубов

В результате кариеса, пульпита или периодонтита на их поверхности образуется «дырка», и зуб начинает разрушаться. Если не обратиться за помощью к стоматологу, то зуб может выпасть. При этом человек лишается не только красивой улыбки, но и возможности нормально принимать пищу. Промедление в лечении приводит к развитию более серьезных заболеваний, например, пародонтиту. Именно поэтому необходимо сразу обратиться к врачу, как только появится боль в зубе.

# Красота и здоровье

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