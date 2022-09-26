Супруг Равшаны Курковой отправляется на фронт

Бывший муж актрисы Равшаны Курковой был призван на службу. В России введена частичная мобилизация. В армию призывают тех, кто проходил срочную службу или имеет боевой опыт. На днях повестку получил актер Стас Румянцев. 33-летний артист написал в блоге, что вынужден закончить с творческой деятельностью, так как отправляется на службу. Он принял решение поддержать Россию в этот непростой для нее период. «Не осуждайте и простите мне мое решение! Все, кто меня любит. Я вас тоже люблю. Время непростое и непонятное, может все решится, а может, все там скоро будем, кто еще остался тут в России. Пришла повестка вчера, был в военкомате. Я — моряк и служил на корабле. Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не все решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. А пока жду. Жду встречи с бандиткой, чтобы обнять ее перед отъездом. Я вернусь!» — поделился Стас Румянцев.Напомним, актер состоял в отношениях с участницей шоу «Холостяк» Натальей Горожановой. Казалось, у пары идеальный союз, но спустя некоторое время после рождения дочери Евангелины возлюбленные расстались. «Вот и сказочке конец. Странно или нет, выбирая сейчас фото, поняла, что фото есть только те, которые организовала я. Даже случайных за все 2 года — нет... Нет. Я сильно любила. Мне больно и страшно. Но назад не пойду», — говорила звезда реалити. Ради наследницы экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения. К слову, Наталья не может найти себе места из-за заявления бывшего. «Папу бандитки призвали. Я выплакала все, что можно было», — сообщила Горожанова в соцсетях. Стоит отметить, это не первый яркий роман актера. До Натальи он был женат на звезде кинематографа — Равшане Курковой. Возлюбленные не только скрывали свои чувства, но даже свадьбу сыграли тайно. Но семейная жизнь артистов продлилась недолго.