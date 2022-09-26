Тимати: «Повестку не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. Долг Родине придется отдать»
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Тимати: «Повестку не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. Долг Родине придется отдать»

Тимати: «Повестку не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. Долг Родине придется отдать»

На днях появились слухи об отъезде Тимати в Узбекистан. Над рэпером посмеялась даже Ксения Собчак, мол, он уехал, хотя выступал с громкими заявлениями. Музыкант опроверг сплетни и заявил, что ни за что не предаст родную страну.


В планы 39-летнего Тимати не входит переезд за границу. Артист настолько любит Россию, что готов отправиться на службу и защищать страну.

«Я в Москве, дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать», — написал музыкант в соцсетях.

Певец подчеркнул, что полностью поддерживает действия российской власти. «В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — добавил Тимати.

Исполнитель с начала спецоперации горой стоит за Родину. Музыкант даже пошел против Аллы Пугачевой, которая резко высказалась о политической ситуации.

«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи», — возмущался рэпер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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