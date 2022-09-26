Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
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Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов

Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов

39-летний Тимати наконец избавился от своего широко разрекламированного бизнеса - сети ресторанов Black Star Burger. Знаменитый рэпер смог неплохо заработать на этом, получив за свою долю в компании целых 70 миллионов рублей.

Доля Тимати в компании "Блэк Стар Фудс" составляла лишь 17%. Музыкант принял решение избавиться от бизнеса через суд. 


"Истец пояснил, что принял решение о выходе из ООО "Музыкальный лэйбл "Блэк Стар", а также других компаний группы "Блэк Стар" в связи с потерей интереса к их деятельности. В 2021 году Истец предложил генеральному директору ООО "Блэк Стар Фудс" Левитасу Ю.Л. приобрести принадлежащую ему Долю в уставном капитале Общества. Левитас Ю.Л., в свою очередь, предложил Истцу продать Долю Ответчику – профессиональному участнику ресторанного бизнеса", - сообщается в материалах дела.

Уже в прошлом году рэпер заключил с потенциальным покупателем предварительную сделку на 70 миллионов рублей, касающуюся продажи своей доли.

Покупатель сразу же заплатил Тимати 63 миллиона рублей, тогда как артист, в свою очередь, не стал афишировать собственный уход из сети бургерных, чтобы не нанести репутационный ущерб.

Тем не менее оставшуюся часть сделки покупатель выполнять не спешил, принявшись обвинять Тимати в нарушении договоренностей и начав жаловаться, что рэпер якобы не выполнил необходимые обязательства по рекламе и скрыл данные о финансовом состоянии "Блэк Стар Фудс" и кредитах компании.

В то же время сам Тимати минувшим летом обратился в суд, потребовав обязать своего покупателя заключить договор. 

В результате исполнитель выиграл дело - нового совладельца бургерных обязали выплатить артисту оставшиеся 7 миллионов рублей.


В США закрылся открытый Тимати Black Star Burger

Один из совладельцев сети бургерных Пашу минувшим летом заявил, что открытый лично Тимати ресторан в Лос-Анджелесе закрылся из-за антиковидной политики штатов и "бомжатины".


Мы вложили деньги в Америке в локейшн, построив там бургерную почти за 2 млн долларов, а год спустя топовый район, где мы открылись, умер из-за растущей бомжатины в США, из за короны и тучи всякой ***.

Стоит отметить, на открытие ресторана в ЛА в 2019 году заявились такие звезды, как Джастин Бибер с супругой Хейли.

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По материалам: uposters.ru

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