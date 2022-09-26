Тимати продал свою долю общепита в известной сети
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Тимати продал свою долю общепита в известной сети

Тимати продал свою долю общепита в известной сети
Рэпер Тимати остался без бизнеса. Артист избавился от доли в сети Black Star Burger за 70 миллионов рублей, так как потерял интерес к бизнесу. Покупатель нашелся сразу, им стал заграничный предприниматель, уже много лет живущий в РФ, Йоханн Рафаэль Совада. «Комсомольская правда» выяснила, что сделка состоялась в мае 2021 года. Стороны заключили предварительный договор купли-продажи, после чего Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) получил 63 миллиона рублей с тем условием, что оставшуюся сумму бизнесмен перечислит позднее.
Продавец и покупатель договорились также о неразглашении сделки. Совада посчитал, что огласка могла нанести репутационный удар по бизнесу. Ранее Тимати с бизнес-партнером Антоном Пинским открыли в Петербурге первые три кофейни на смену ушедшему из России Starbucks. Всего в городе на Неве будет 15 заведений.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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