Тимати продал свою долю общепита в известной сети

Рэпер Тимати остался без бизнеса. Артист избавился от доли в сети Black Star Burger за 70 миллионов рублей, так как потерял интерес к бизнесу. Покупатель нашелся сразу, им стал заграничный предприниматель, уже много лет живущий в РФ, Йоханн Рафаэль Совада. «Комсомольская правда» выяснила, что сделка состоялась в мае 2021 года. Стороны заключили предварительный договор купли-продажи, после чего Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) получил 63 миллиона рублей с тем условием, что оставшуюся сумму бизнесмен перечислит позднее.Продавец и покупатель договорились также о неразглашении сделки. Совада посчитал, что огласка могла нанести репутационный удар по бизнесу. Ранее Тимати с бизнес-партнером Антоном Пинским открыли в Петербурге первые три кофейни на смену ушедшему из России Starbucks. Всего в городе на Неве будет 15 заведений.