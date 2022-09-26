Тяжелые испытания в 2023 году предстоят трем знакам зодиака

Наступающий 2023 год будет насыщен разнообразными астрологическими событиями, которые могут внести серьезные изменения в жизнь многих знаков зодиака. Но для представителей трех знаков он готовит настоящие испытания, которые скажутся на карьере, личной жизни и, возможно, даже на здоровье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов 2023 год приготовил череду непредвиденных событий, которые в целом нельзя назвать негативными, но они будут следовать одно за другим, резко меняя планы и внося невероятную путаницу в дела и текущие процессы. Многое будет зависеть от того, насколько вы окажетесь расторопными, способными постоянно быть в готовности решать бюрократические проблемы, и при этом не упустить что-то важное. Одна случайная ошибка может повлечь неудачи, которые приведут к краху всех надежд. При этом важно не забывать о здоровье, вовремя проходить медицинские обследования и держать под контролем хронические заболевания, которые могут напоминать о себе в самые неподходящие моменты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам в 2023 году предстоит столкнуться с проблемами со здоровьем, на котором будет сосредоточено все ваше внимание. Возможно, вам будет поставлен какой-то неутешительный диагноз и придется побегать по врачам, пройти сложные медицинские обследования, отправиться на лечение в другой город или даже в страну. Из-за этого возникнут проблемы на работе, не исключено, что ее придется сменить или взять долгосрочный отпуск. В конечном итоге все закончится благополучно, вы справитесь со всеми возникшими трудностями, но все это изрядно потреплет вам нервы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев произойдут серьезные перемены в жизни, которые могут быть связаны с получением новой должности, переходом на иную работу, переездом в другую страну. Они будут иметь позитивное продолжение, но внесут проблемы в личную жизнь представителей этого знака. Вероятно, в водовороте событий вы будете слишком погружены в происходящие процессы и недостаточно времени сможете уделять своим близким людям. Это негативно отразится на взаимоотношениях в семье, приведет к конфликтам, ссорам и поставит под угрозу союз с близким человеком. Положительный момент в том, что многое в этом случае будет зависеть от вас. Вы в состоянии не допустить плохое развитие событий.