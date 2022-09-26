У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы на исцеление
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У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы на исцеление

У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы на исцеление
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжительное время сражается с онкологией. Однако новые разработки ученых дают ей надежду на исцеление. С 2018 года Анастасия Заворотнюк борется с тяжелейшим заболеванием — глиобластомой. Семья артистки тщательно скрывает подробности ее состояния здоровья. На связь близкие актрисы выходят крайне редко, чаще всего сообщают одно и то же: «Все в порядке, она держится». В Сети периодически всплывают новости о том, что терапия перестала действовать на Анастасию. Однако эти домыслы опровергает старшая дочь актрисы Анна. В своих соцсетях она отвечает на вопросы поклонников и уверяет, мама — боец и обязательно победит страшный недуг.
Но на днях появилась надежда. DailyMail сообщает, что британские ученые сделали прорыв в медицине. Они нашли эффективное средство борьбы с онкологией. Было проведено исследование с участием девяти добровольцев с разными видами рака. Им вводили экспериментальный препарат, содержащий генно-модифицированный вирус герпеса RP2. Результат не заставил себя ждать: у трех человек опухоли уменьшились. А еще одному, 39-летнему строителю Кшистофу Войковскому, удалось молниеносно выздороветь. Ранее врачи фактически подписали ему смертный приговор. Всего за пять недель лечения экспериментальным препаратом мужчина поборол недуг. «Я уже два года как избавился от рака, это настоящее чудо, другого слова не подобрать. Я снова могу жить, проводить время с семьей и работать», — поделился впечатлениями Кшистоф. Генно–модифицированный вирус RP2 размножается внутри раковых клеток, чтобы уничтожить их изнутри, а также блокирует белок CTLA-4, снимая с тормоза иммунную систему и повышая ее способность разрушать раковые клетки. Если появится такая возможность, и Анастасия Заворотнюк решится на этот инновационный метод, то у артистки есть все шансы на исцеление.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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