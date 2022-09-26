Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украина пожалела, что согласилась на постоянное присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение в интервью ТАСС высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — отметил он.
По словам Ульянова, присутствие миссии МАГАТЭ позвляет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на станции. «Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — указал он.
1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.