Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭСПостпред Ульянов: Киев пожалел, что согласился на постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина пожалела, что согласилась на постоянное присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение в интервью ТАСС высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — отметил он.

По словам Ульянова, присутствие миссии МАГАТЭ позвляет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на станции. «Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — указал он.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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