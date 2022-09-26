Утечка: в сети появилось фото нового геймпада Xbox — Mineral Camo
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Утечка: в сети появилось фото нового геймпада Xbox — Mineral Camo

Утечка: в сети появилось фото нового геймпада Xbox — Mineral Camo


В сети до официального анонса игроки обнаружили информацию о новом геймпаде Xbox, который получил название Mineral Camo. Изначально фото контроллера обнаружил пользователь Aggiornamenti Lumia, который занимается анализом Microsoft Store. А после геймпад под названием Mineral Camo для Xbox стал доступен на сайте магазина MicroPlay для предварительного заказа.


По предзаказу стоимость геймпада Mineral Camo для Xbox составляет $79,99. Указано, что доставка устройства начнется уже 27 сентября. Вероятно, сегодня или завтра геймпад будет представлен командой Xbox официально.

Отметим, что геймпад Mineral Camo выполнен в стиле контроллера Daystrike Camo, но в других цветах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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