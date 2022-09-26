В 2023 году выставка E3 состоится — она пройдет с 13 по 16 июня
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В 2023 году выставка E3 состоится — она пройдет с 13 по 16 июня

В 2023 году выставка E3 состоится — она пройдет с 13 по 16 июня


Выставка E3 состоится в 2023 году, о чем официально сообщили ее организаторы. Мероприятие запланировано на период с 13 по 16 июня. Говорится, что 13 и 14 июня станут днями только для СМИ и бизнес-партнеров студий/издательств, а 15 и 16 июня на выставку смогут прийти все желающие, которые приобрели входной билет. При этом, партнерские презентации начнутся еще 11 июня, но пока без уточнений, какие компании будут их проводить.

За проведение E3 теперь отвечает команда ReedPop, которая известна по проведению многих других игровых и гиковских мероприятий. вроде PAX, EGX, Comic-Con, Star Wars Celebration.

Напомним, в 2022 году мероприятие E3 отменили. Игровые издания, студии и издательства, несмотря на отмену E3, провели в июне множество онлайн-презентаций, представив свои новые проекты.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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