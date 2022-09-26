В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе моды в Милане

Похоже, Дева Кассель приняла эстафету от звездной матери и стала новой музой дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. 18-летняя наследница актеров появилась на шоу в сексапильном черном платье и собрала восторженные отзывы.

На протяжении многих лет Моника Белуччи дефилировала в качестве главной модели дома Dolce&Gabbana. Теперь эстафету приняла ее наследница. Брюнетка с яркой внешностью и идеальными параметрами покоряет мировые подиумы, снимается к рекламе и уже обзавелась тысячами поклонников.

Вчера Дева Кассель участвовала в показе одежды знаменитого дуэта. Образы модельеры разработали совместно с Ким Кардашьян. Авторы обратились к архивам итальянского дома моды, и, можно сказать, реанимировали коллекцию из 90-х. Так, Кассель блистала в черном ажурном мини-платье, тюлевых перчатках и в неизменном аксессуаре бренда — золотой цепочкой с массивным крестом. Дерзости образу добавили капроновые чулки и яркий макияж.

Гостями шоу стали фотомодель Хелена Кристенсен, семейство Кардашьян, модель плюс сайз Эшли Грэм, бразильская телеведущая Сабрина Сато, актер Микеле Морроне, супермодели Алессандра Амбросио и Ева Герцигова.

В первых рядах замечена Моника Беллуччи, которая пришла подержать дочь. За день до показа актриса также посетила званый ужин.

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