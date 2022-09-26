В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе моды в Милане
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе моды в Милане

В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе моды в Милане

В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе моды в Милане

Похоже, Дева Кассель приняла эстафету от звездной матери и стала новой музой дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. 18-летняя наследница актеров появилась на шоу в сексапильном черном платье и собрала восторженные отзывы.


На протяжении многих лет Моника Белуччи дефилировала в качестве главной модели дома Dolce&Gabbana. Теперь эстафету приняла ее наследница. Брюнетка с яркой внешностью и идеальными параметрами покоряет мировые подиумы, снимается к рекламе и уже обзавелась тысячами поклонников.

Вчера Дева Кассель участвовала в показе одежды знаменитого дуэта. Образы модельеры разработали совместно с Ким Кардашьян. Авторы обратились к архивам итальянского дома моды, и, можно сказать, реанимировали коллекцию из 90-х. Так, Кассель блистала в черном ажурном мини-платье, тюлевых перчатках и в неизменном аксессуаре бренда — золотой цепочкой с массивным крестом. Дерзости образу добавили капроновые чулки и яркий макияж.


Гостями шоу стали фотомодель Хелена Кристенсен, семейство Кардашьян, модель плюс сайз Эшли Грэм, бразильская телеведущая Сабрина Сато, актер Микеле Морроне, супермодели Алессандра Амбросио и Ева Герцигова.

В первых рядах замечена Моника Беллуччи, которая пришла подержать дочь. За день до показа актриса также посетила званый ужин.





еще 1
# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

Последние новости

Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась
В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе моды в Милане
В чулках и прозрачном мини: дочь Моники Беллуччи блеснула на Неделе
С 23 по 30 сентября 2022 года началась череда магнитных бурь
С 23 по 30 сентября 2022 года началась череда магнитных бурь
Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков
Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков
Новинка Game Pass игра Slime Rancher 2 попала в ТОП-10 Steam на этой неделе: 19-25 сентября
Новинка Game Pass игра Slime Rancher 2 попала в ТОП-10 Steam на этой
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
«Бабушкин» рецепт: секретный ингредиент для хрустящей квашеной капусты
«Бабушкин» рецепт: секретный ингредиент для хрустящей квашеной капусты
Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации
Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации
Егор Крид не желает общаться со СМИ
Егор Крид не желает общаться со СМИ
Роза Сябитова измучилась с внучкой
Роза Сябитова измучилась с внучкой
Тимати продал свою долю общепита в известной сети
Тимати продал свою долю общепита в известной сети
Елена Летучая рассказала о детях мужа
Елена Летучая рассказала о детях мужа

Топ на сегодня

В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern Warfare II
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с

Еще по теме

Моника Беллуччи и Венсан Кассель c дочерьми Девой и Леони на съемках в Италии
Дочери Моники Беллуччи, Хайди Клум, Кристиана Бейла и Пи Дидди приняли участие в показе Dolce & Gabbana в Венеции
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой кампании Dolce & Gabbana
Моника Беллуччи поделилась архивными снимками их с Венсаном Касселем дочерей