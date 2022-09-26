В ГИБДД рассказали о пяти мифах о ремнях безопасности в автомобиле

Автомобильный ремень безопасности не помешает выбраться из горящего транспортного средства, а на заднем сиденье нужно пристегиваться так же, как и на переднем. Об этом рассказали на сайте ГИБДД Кировской области.

Там также привели данные статистики, согласно которой 70 процентов спасенных в авариях жизней — заслуга этого защитного приспособления. При этом его применение снижает вероятность смерти водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раз, а при опрокидывании машины — в пять раз. Несмотря на очевидную пользу ремней, многие водители и пассажиры до сих пор привержены стереотипам о них, которые не соответствуют действительности.

Например, мысль о том, что на заднем сиденье не нужно пристегиваться, ложна. «Не пристегнутый ремнем безопасности человек при ДТП бьется обо все вокруг с силой в несколько тонн», — рассказали в автоинспекции. Это ставит в опасность и самого человека, и всех окружающих. При опрокидывании машины других средств защиты и вовсе не существует.

Соображение, согласно которому ремень может помешать выбраться из тонущего или горячего автомобиля — также выдумка. Во-первых, так или иначе этим обстоятельствам предшествует удар, от которого по-прежнему можно защититься, пристегнувшись. Во-вторых, если человек не воспользовался ремнем и потерял сознание от удара, например, об воду — он уже точно не сможет покинуть салон.

Некоторые считают, что при аварии лучше быть выброшенным из машины, чем перетерпеть удар, сидя внутри нее. Это миф, уверяют в госавтоинспекции. Кузов машины частично приспособлен к смягчению последствий от столкновений, но вы, в отличие от автомобиля, не защищены ничем, поэтому предпочтительным сценарием будет оставаться внутри.

Многие думают, что использование такой защиты доставляет больше дискомфорта, чем приносит пользы. «Неудобства использования ремней безопасности минимальны и сводятся в основном к необходимости процедуры протягивания ремня вокруг себя и застегивания его пряжки. Такой дискомфорт несравним с неудобствами, которые могут причинить травмы, полученные при аварии», — утверждают в ГИБДД.

Также распространено ошибочное мнение о ненужности подобных мер предосторожности в городских условиях из-за относительно низкой скорости трафика в нем. Это миф, поскольку, для примера, столкновение транспорта, который передвигается со скоростью 50 километров в час, со статичным предметом по своей силе равно падению с четвертого этажа. Таким образом, условия города ничуть не избавляют водителей и пассажиров от необходимости пользоваться ремнями безопасности при каждой поездке.

Между тем с 1 октября изменятся правила ОСАГО, «Парламентская газета» разбиралась, что ждет автолюбителей в связи с этим. Например, при ДТП отпадет необходимость собирать личные данные его свидетелей, а страховые компании обяжут возмещать гражданину почтовые расходы на пересылку документов об аварии.

Ранее стало известно, что с октября также начнут работать в тестовом режиме электронные водительские права. Этот эксперимент пройдет на площадке сервиса госуслуг.