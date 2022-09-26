В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей

Вадим Карасев





Разработчики Gotham Knights поделились интересной особенностью своей игры. Как известно, в ней будет 4 главных персонажа: Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бетгёрл. События игры происходят спустя некоторое время после заявленной смерти Бэтмена, и именно эти 4 героя должны будут защищать город.

Согласно заявлениям разработчиков, полностью узнать историю Gotham Knights можно будет только при прохождении игры за всех 4 героев. В зависимости от героя, будет меняться некоторый контент: реакции самого героя на события, катсцены и прочее. Вот что об этом говорит в интервью Play Magazine геймдиректор Gotham Knights Джефф Элленор:

В игре будет много контента, который уникален для того или иного персонажа. Многие сцены будут меняться, в зависимости от того за кого вы играете. Это даст возможность взглянуть на историю с разных ракурсов.

Релиз Gotham Knights состоится 21 октября 2022 года на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

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