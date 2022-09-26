В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей

В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей


Разработчики Gotham Knights поделились интересной особенностью своей игры. Как известно, в ней будет 4 главных персонажа: Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бетгёрл. События игры происходят спустя некоторое время после заявленной смерти Бэтмена, и именно эти 4 героя должны будут защищать город.

Согласно заявлениям разработчиков, полностью узнать историю Gotham Knights можно будет только при прохождении игры за всех 4 героев. В зависимости от героя, будет меняться некоторый контент: реакции самого героя на события, катсцены и прочее. Вот что об этом говорит в интервью Play Magazine геймдиректор Gotham Knights Джефф Элленор:

В игре будет много контента, который уникален для того или иного персонажа. Многие сцены будут меняться, в зависимости от того за кого вы играете. Это даст возможность взглянуть на историю с разных ракурсов.

Релиз Gotham Knights состоится 21 октября 2022 года на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Тяжелые испытания в 2023 году предстоят трем знакам зодиака
Тяжелые испытания в 2023 году предстоят трем знакам зодиака
Вячеслав Макаров: «Папа мог прожить гораздо дольше, но он сдался. Я не знал, что у него рак»
Вячеслав Макаров: «Папа мог прожить гораздо дольше, но он сдался. Я
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года
Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае
Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае
Российские спортсмены поддержали проведение референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье
Российские спортсмены поддержали проведение референдумов в ЛДНР,
Спрогнозировано увеличение производства российского вина
Спрогнозировано увеличение производства российского вина
В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей
В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей
Комната для хранения оружия
Комната для хранения оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного
Deathloop отлично стартовал в Game Pass — на Xbox, PC и в Cloud Gaming
Deathloop отлично стартовал в Game Pass — на Xbox, PC и в Cloud Gaming
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в

Топ на сегодня

Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону
Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern Warfare II
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с

Еще по теме

Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Слух: количество игроков в кооперативе Gotham Knights увеличили
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Объявлена дата релиза Gotham Knights на Xbox — игра выйдет в октябре