В результате стрельбы в школе Ижевска погибли шестеро человек, пятеро из них — дети

В результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли шестеро человек. Пятеро из них — дети. Согласно последним данным, преступник покончил с собой.

На месте работают сотрудники полиции и медики. Многие из детей получили серьезные травмы, выпрыгивая из окна учебного учреждения.

Известно, что неизвестный проник к школу утром и начал вести беспорядочный огонь. Одним из первых погиб охранник. Какое-то время злоумышленник отстреливался от правоохранителей, затем покончил с собой.

В МВД приводят официальные цифры — согласно их данным, шестеро человек погибли (пятеро из них дети), 20 — числятся среди пострадавших. к этом часу Минздрав РФ направил в Ижевск специалистов для помощи раненым.