В России изменили правила поступления в вузы

Вадим Карасев

Минобрнауки сократило до 5 число специальностей, по которым можно участвовать в конкурсе

В России сократили до пяти число специальностей, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе. Решение об изменении правил поступления в вузы приняло Минобрнауки, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

До изменений число допустимых направлений для подачи документов составляло 10. Теперь абитуриенты смогут подать заявления в пять разных вузов на пять направлений в каждом из них.

В июле 2021 года в Минобрнауки сообщали, что выпускники в России получат возможность выбирать самостоятельно, по результатам каких экзаменов их зачислят в учебное заведение. Среди возможных вариантов — баллы ЕГЭ, итоги общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.

До этого правительство скорректировало процедуру поступления в высшие учебные заведения, утвердив порядок работы государственного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Абитуриенты могут отправлять документы на поступление в онлайн-режиме и наблюдать за ходом вступительной кампании дистанционно.