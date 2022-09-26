В России может уменьшиться количество врачебных ошибок

Из законодательства хотят изъять термин «медицинская услуга»

Уход от понятия «медицинская услуга» и узаконивание термина «медицинская помощь» автоматически избавит медиков от наиболее тяжелой для них статьи Уголовного кодекса и защитит от необоснованного наказания. В Государственной Думе работают над законопроектом о декриминализации медицины. Что изменится от перемены терминов, выясняла «Парламентская газета».

Статус и уважение

Как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, такая норма не только позволит оградить медработников от применения к ним тяжелой статьи, но и поможет повысить статус врача.

«Мы оказываем медицинскую помощь, а не услугу, — подчеркнул Хубезов. — Эта мера поможет сделать профессию врача уважаемой».





Кстати, когда врачи оказывают «услуги», а не медицинскую помощь, страдают не только эскулапы, но и сами пациенты, уверена кандидат медицинских наук заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Ведь опасаясь судебного разбирательства, к которому сегодня может привести фактически любое действие, медработник не может полноценно выполнять свои функции. Оценку деятельности врача должно давать профессиональное медицинское сообщество, а не пациенты или правоохранительные органы, подчеркнула депутат. А для этого необходимо развивать общественные саморегулируемые организации и принимать соответствующие законодательные акты.

«Мы же все сегодня умеем учить, лечить, еще и оценку давать, — отметила Соломатина. — Сегодня любой человек может предъявить врачу необоснованную претензию, написать на него жалобу, очернить репутацию — и не понесет за это никакой ответственности. У нас пациент всегда прав, а врач постоянно находится в позиции оправдывающегося».

Каждый случай, который мог повлечь за собой ухудшение здоровья пациента и требующий оценки деятельности врача, нужно тщательно разбирать, подчеркнула депутат. Но делать это могут только профессионалы.





Ошибка, а не умысел

Одна из самых серьезных проблем в том, что в российском законодательстве нет такого понятия, как врачебная ошибка, считает заслуженный врач России член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. То есть когда речь идет не о преступной небрежности или злом умысле, а о добросовестном заблуждении врача при выполнении своих профессиональных обязанностей, объяснил сенатор.

«Такие случаи всегда очень резонансные, и врачи нередко получают реальные сроки, — отметил парламентарий. — Когда это происходят, молодые специалисты, студенты медицинских вузов опасаются идти в хирургические специальности, заниматься инвазивными направлениями работы. Им проще не идти в профессию, и получается, что в результате страдают пациенты».





Шесть тысяч уголовных дел

Добиться декриминализации врачебных ошибок представители медицинского сообщества пытаются уже несколько лет. Так, в 2018 году Национальная медицинская палата предложила выделить отдельную статью Уголовного кодекса, которая позволила бы не привлекать медицинских работников по другим статьям. В 2021 году Российское общество хирургов подготовило обращение в Конституционный суд с просьбой прекратить применение статьи 238 УК в отношении медиков, поскольку практики уголовного преследования врачей за осложнения после операций или консервативного лечения нет нигде в мире.

О том, что обществу следует признать право медработников на ошибки, ранее высказывался и министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Необходимо переосмысление взглядов общества на безопасность, признание реальности рисков в здравоохранении, связанных с медицинской помощью, признание права на ошибку медицинских работников как людей, работающих под экстремальными нагрузками», — сказал глава Минздрава на форуме «Всемирный день качества», прошедшем в ноябре 2020 года.

Мурашко добавил, что требуется пересмотреть роль пациента в системе здравоохранения, включая обеспечение безопасности помощи, а также ответственность пациентов за собственное здоровье.

Между тем в России количество обращений в правоохранительные органы, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, постоянно растет. Так, в 2021 году в Следственный комитет поступило 6248 таких заявлений, из них 2095 завершились возбуждением уголовного дела. Эти данные 21 апреля на Международном конгрессе «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики — 2022» привела следователь по особо важным делам отдела по расследованию ятрогенных преступлений Главного следственного управления СКР Татьяна Петрова.

В 2021 году из 3722 уголовных дел, находящихся в производстве, было окончено 1636. Из них в суд с обвинительным заключением направили 176 материалов.

Для сравнения: в 2020 году в СКР поступило 5452 сообщения о ятрогенных преступлениях — противоправных умышленных или неосторожных действий медработников. По ним возбудили 1639 уголовных дел. В суд с обвинительным заключением передали материалы по 202 эпизодам.