В школе №88 Ижевска идет стрельба. Детали происшествия
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В школе №88 Ижевска идет стрельба. Детали происшествия

В школе №88 Ижевска идет стрельба. Детали происшествия

Буквально несколько минут назад стало известно о стрельбе в школе №88 Ижевска. Собрали последние данные о том, что сейчас происходит в учебном учреждении.


В результате инцидента двое детей и охранник получили ранение. Учителей и школьников срочно эвакуируют.

«Стрельба началась во время уроки, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там», — сообщает источник.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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