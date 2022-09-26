В школе №88 Ижевска идет стрельба. Детали происшествия

Буквально несколько минут назад стало известно о стрельбе в школе №88 Ижевска. Собрали последние данные о том, что сейчас происходит в учебном учреждении.

В результате инцидента двое детей и охранник получили ранение. Учителей и школьников срочно эвакуируют.

«Стрельба началась во время уроки, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там», — сообщает источник.