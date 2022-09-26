Василиса Володина дала неутешительный прогноз на будущее
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Василиса Володина дала неутешительный прогноз на будущее

Василиса Володина дала неутешительный прогноз на будущее
Астролог Василиса Володина заявила, что скоро мы проснемся в новом мире. Ведущая сделала очередной прогноз на ближайшие две-три недели. Астролог напомнила подписчикам, что 26 сентября началось новолуние, которое обещает принести с собой некоторые определенность и стабильность в вихре проблем, захвативших страну. В то же время не стоит ожидать, что ситуация изменится к лучшему – пока подобного не предвидится. «Мы с вами проснемся в какой-то новой, другой жизни. Новолуние всегда приносит ощущение нового и какое-то облегчение… Все мы его сейчас так ждем! Хотя и не любые изменения случаются на благо, как мы уже знаем. В любом случае ближайшие 2-3 недели все ситуации не будут становиться приятнее, но с завтрашнего дня неразберихи, суеты и неопределенности станет чуть меньше»,— объяснила звезда шоу «Давай поженимся!».
В то же время Володина призвала граждан не забывать о своей повседневной жизни, которая станет гораздо проще, если согласовать ее с лунным календарем. Так, на понедельник астролог рекомендовала запланировать дела, требующие «интенсивного эмоционального включения», а всю бумажную работу отложить на вторник и среду. В целом же неделя, по мнению телеведущей, обещает быть довольно сложной, что особенно остро ощутят на себе работающие люди. Однако и выходные не принесут радости, а лишь предательство. «Приготовьтесь всю неделю на работе молотить как бешеные, а к выходным столкнуться с враньем и нечестностью (они все время нам сопутствуют последние месяцы, но сейчас будут ощущаться особенно сильно). Многие эта новая неделя вернет к 20-м числам августа. Вспоминайте, что не доделали тогда. Исправляйте, совершенствуйте», — добавила Володина astrogift.ru.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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