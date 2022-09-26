Визит Шольца в Саудовскую Аравию закончился провалом
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Визит Шольца в Саудовскую Аравию закончился провалом

Визит Шольца в Саудовскую Аравию закончился провалом

Поездка немецкого канцлера Олафа Шольца в Саудовскую Аравию не принесла никаких ощутимых результатов, поскольку у сторон возникли существенные разногласия в сфере энергетики, сообщает al-Arab.

Шольц провел двухдневное турне по трем странам Персидского залива, целями визита были диверсификация поставщиков энергоносителей и заключение сделок по сжиженному природному газу и водороду.


Шольц и саудовский принц Мухаммад бен Сальман обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и немецко-саудовские отношения.

"Шольц в ходе визита не затрагивал тему соглашения в сфере энергетики ввиду наличия препятствий, связанных как с желанием королевства абстрагироваться от разногласий между РФ и Западом по поводу Украины, или же намерения Эр-Рияда выполнять соглашения ОПЕК+, не позволяющего ему увеличить добычу, или предпринять шаги, которые негативно скажутся на ценах на энергоносители".


Ранее в США предположили, что Саудовская Аравия после выхода Тегерана на мировой нефтяной рынок специально сократит добычу и поставки, чтобы сохранить высокие цены, пользуясь геополитической напряженностью.

В Германии - как и на всей территории Евросоюза - все острее ощущается энергетический кризис. ФРГ вынуждена потратить 65 млрд евро на его преодоление, в том числе на ограничение цен на базовое количество электроэнергии для домашних хозяйств и фирм.


Посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял, что едва ли в ближайшее время Москва и Берлин вернутся к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах. Дипломат уверен, что ФРГ ведет антироссийскую политику в ущерб собственным интересам.


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По материалам: uposters.ru

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