Вячеслав Макаров: «Папа мог прожить гораздо дольше, но он сдался. Я не знал, что у него рак»

Вячеслав Макаров — ведущий развлекательных шоу «Маска» и «Аватар», любимец публики. Но о телезвезде ничего неизвестно, кроме его творческой деятельности. Личную жизнь он всегда скрывал, хотя ему пришлось пройти немало испытаний.

33-летний телеведущий начинал карьеру в КВН в команде «Сборная Камызякского края». Сейчас шоумен ведет несколько рейтинговых программ, является солистом группы Makarov Band. Он редко дает в интервью, но на днях сделал исключение.

Вячеслав рассказал, через какие трудности пришлось пройти после того, как из жизни ушел его отец. «Это огромная для меня потеря. Это был мой лучший друг. Мой лучший наставник по жизни. По любому совету я обращался к нему. И в какой-то момент у меня не стало моей книжки с ответами. Папа был невероятный оптимист, чтобы не происходило в этом мире… Он много вкладывал в нас. Он искал любые способы заработать в то непросто время, когда был в 90-х дефицит. Он в этом потоке существовал, чтобы прокормить семью. Все-таки двое детей, жена и за это ему большое спасибо», — поделился музыкант в YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия.

Но когда Макаров был еще совсем юным, родитель серьезно заболел. «У него был рак. В какой-то момент он просто устал. Он бы мог прожить гораздо дольше, чем прожил. В какой-то период он просто сдался, перестал принимать все эти препараты, проходить терапию. Я все это видел, все происходило на моих глазах. Но мама старалась все это максимально скрыть, чтобы на моей психике это не отразилось. И я не знал, что он болел раком, самое интересное. Я узнал об этом после. Я знал, что что-то не так, но я не понимал, не предавал этому значения... Ну, чем-то болен, но он лечится, препараты есть. Но потом он перестал принимать препараты и просто сдался...

Я весь этот процесс наблюдал. Это больно. Мне его очень не хватает. Я с ним общаюсь, как бы странно это не звучало. И мне приходят ответы… В 15 лет я стал ответственным за свою семью. Я стал кормить их, в 15 лет пошел работать, уже зарабатывать мероприятиями какими-то. Устроился в Министерство культуры, понимал, что ответственность на мне. Ну, две девчонки — мама и сестра, и я не могу, не имею права брать с них финансов. Я должен зарабатывать сам. Дальше началась моя осознанная и взрослая жизнь», — с болью в голосе рассказывал о личной трагедии телеведущий.

По словам Вячеслава, мама сделала все, чтобы он ни в чем не нуждался. Макаров посещал танцы, музыкальную школу, занимался английским. А после переехал из родной Астрахани в Москву. Сейчас артист посвящает все время карьере и о личной жизни пока не думает. Последний раз в серьезных отношениях он состоял два года назад.