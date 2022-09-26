Владимир Джабаров: Украина может сохраниться только как дружественное России государство

Сенатор назвал регионы, которые довольно скоро убедятся в невозможности сосуществования с нынешним киевским режимом

Вслед за Херсоном, Мелитополем, Донецком и Луганском к России могут повернуться Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск. При этом Украина как государство может остаться, но только в том случае, если станет по-настоящему дружественной России страной. Что нам ждать после референдумов на освобожденных территориях и каковы шансы на реформирование Совбеза ООН, затеваемого Западом? Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Люди на Украине перестанут молчать

- Владимир Михайлович, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы. Как думаете, будут ли такие референдумы организованы на других освобожденных территориях?

- Хороший пример — он тоже заразителен. Другое дело, что территории должны созреть для того, чтобы понять: дальше с нынешним киевским режимом жить невозможно. Думаю, что к этому довольно скоро придут в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске — там, где находится исконно Русская земля. Кстати, Киев к ней тоже относится.

При этом не говорю о том, что Украина как государство обязательно должно перестать существовать, пусть остается в каких-то границах. Но это непременно должна быть дружественной России страна. Поэтому моя личная точка зрения: наша СВО должна остановиться только там, где перестанет существовать нынешний неонацистский украинский режим.





- Как думаете, могут ли референдумы на освобожденных территориях быть каким-либо образом сорваны?

- Такие вопросы тщательно прорабатываются еще до объявления о проведении голосования. Поэтому практически уверен, этого не произойдет. Думаю, что как только новые регионы войдут в состав России, на Украине выйдут много людей, которые сегодня молчат. И такие люди есть не только среди мирных жителей, но и, уверен, в рядах украинской армии.





Запад готовит «мертворожденную» резолюцию ООН

- с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит сессия Генассамблеи ООН. И началась она с попытки коллективного Запада реформировать ключевую структуру организации - Совбез ООН. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готова войти в состав Совета Безопасности сначала как меняющийся, а потом и как постоянный член СБ ООН. На ваш взгляд, насколько уместна эта идея и каковы шансы на то, что она может быть реализована?

- Реформировать сейчас ООН — это, на мой взгляд, все равно что перестраивать здание во время землетрясения. Совбез — высший орган ООН, и попытки его переформатирования сейчас, когда международные отношения переживают фазу турбулентности, могут привести к развалу организации. А ООН — один из последних международных институтов, где собираются страны и пытаются хоть что-то конструктивно обсуждать.

Что касается заявлений Шольца, то, мне кажется, он забывает, какую представляет страну. ООН была создана в 1945 году по результатам Второй мировой войны, развязанной именно Германией. И в Совбез вошли члены антигитлеровской коалиции, за исключением разве что Франции, место которой справедливо было бы занять тогда Югославией. И все предложения лишить Россию права вето в СБ ООН выглядят смешно: как только это предложение будет вынесено, наша делегация предсказуемо его блокирует тем же самым правом вето. Думаю, что то же самое сделают и наши коллеги в ООН из Китая.

- А Западу, который делает подобные предложения, нужна ли сегодня ООН в принципе или там хотят ее развалить?

- Думаю, ООН Западу нужна только в том виде, когда структура полностью управляется из Вашингтона. Когда в ней большинство стран зависимы экономически от Запада. Сейчас, к сожалению, ООН очень близка к этому. Но решить свою главную задачу — задавить Россию и расчленить ее на куски Западу с помощью ООН не удается. Поэтому они ищут варианты.

- Ожидаете ли, что на этой сессии ООН примет антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине?

- Думаю, она готовится. Но, как это уже бывало не раз, будет «мертворожденной». Да, за нее проголосует пул государств, которые находятся в вассальной зависимости от Запада. Но очень много стран, думаю, как и раньше, воздержится и по этому показателю будет паритет или же перевес голосов в пользу нашей страны. Такая резолюция не будет нас ни к чему обязывать. Она только сможет разве что морально удовлетворить Запад.

Кто откроет «Северный поток-2»

- На прошлой неделе в Самарканде завершился саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Один из вопросов, которые понимались, — возможное расширение стран-участниц. Один из претендентов — Турция, которая является членом НАТО. Каковы перспективы ее вхождения в ШОС?

- Вряд ли это произойдет в ближайший год. И дело не в НАТО — членство в альянсе не может юридически помешать членству в ШОС, которая является не блоковой организацией и настроена на миролюбивое решение всех вопросов. Но для этого президенту Эрдогану придется пересмотреть свои взаимоотношения с Грецией, свои позиции в Сирии, с курдами. Думаю, при желании он может сделать это — мы же видели, что он отказался от резких политических ходов во время последнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, фактически призвав в итоге стороны прийти к миру. Но не стоит ждать, что Эрдоган или другой президент Турции изменит привычную для их страны политику быстро, на это может уйти не один год.

- Мы все чаще слышим о том, что консолидация внутри коллективного Запада, а именно — в странах Европы, дает все большие трещины. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил: для того чтобы в Европе упали подскочившие в разы цены на энергоносители, надо сделать одну вещь — отменить антироссийские санкции. Как считаете, насколько велики шансы раскола среди стран Запада по «русскому вопросу»?

- По поводу позиции Орбана знаю, что к ней прислушиваются в других странах Европы. И когда энергетический кризис там наберет обороты, мы увидим много интересного. Отсутствие топлива — это заводы, которые перестают работать, а значит, рост безработицы, причем существенный. Поэтому думаю, к весне 2023 года в Европе откроют российский «Северный поток-2». И не уверен, что открывать его будет Шольц, а не другой канцлер Германии.