"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на форуме "Связь поколений"

Вадим Карасев

На Всероссийский форуме в рамках проекта "Связь поколений" "Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами.

Мероприятие прошло с 22 по 25 сентября в Нижнем Новгороде. Его участниками стали 170 добровольцев со всей России.

«Форум "Связь поколений" – это событие для тех, кто заботится о ветеранах не только 9 мая. Системная работа важна, как в гражданско-патриотическом воспитании, так и в оказание помощи ветеранам. Люди разного возраста объединились на Нижегородской земле, чтобы создать ту самую "связь поколений". Наши волонтёры знают, что такое адресная помощь ветеранам, исполняют их желания, сохраняют воспоминания о Великой Отечественной войне», – рассказала руководитель дирекции по работе с ветеранами, член Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ксения Юрьева.

Программа мероприятия включала в себя сразу несколько форматов. На форуме с участниками занимались федеральные тренеры, психологи и сотрудники всероссийских организаций. Были созданы условия профессионального роста волонтёров. Так, добровольцы разработали "портрет пожилого человека и активиста", расписали, что характеризует эти две группы людей. Участники поработали на площадках с клиническим психологом, где узнали больше об эмпатии, этапах старения человека, его эмоциях и переживаниях. Активисты создали идеи по развитию большого электронного архива воспоминаний ветеранов (заботаоветеранах.рф), подробнее разобрались в его функционале и почему он объединяет людей.

«В апреле мы запустили портал заботаоветеранах.рф, который объединяет в себе множество дел. Этот ресурс, с одной стороны, помогает ветеранам, а с другой - сохраняет память о Победе Советского народа в годы Великой Отечественной войны. На нашем портале можно ознакомиться с историями героев, посмотреть их видеовоспоминания, загрузить на платформу воспоминания своего героя, написать "Письмо Победы" одному из ныне живущих ветеранов, стать партнёром или добровольцем, почитать истории помощи и новости в сфере ветеранского сообщества», – добавила Юрьева.

Кроме того, волонтёры стали участниками мастер-классов, на которых разработали форматы досуга с ветеранами. Они обсудили с экспертами на дискуссионной площадке решения проблем ветеранов и как привлекать партнёров для добрых дел. В свободное время для всех участников прошла экскурсия по Нижегородскому кремлю.